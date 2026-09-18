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Φωτιά έχει εκδηλωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 18/09 και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας, με την πυροσβεστική να σπεύδει για την κατάσβεσή της.

Eπιτόπου βρίσκονται 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 εναέρια μέσα.