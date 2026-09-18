Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Φωτιά έχει εκδηλωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 18/09 και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας, με την πυροσβεστική να σπεύδει για την κατάσβεσή της.
Eπιτόπου βρίσκονται 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026