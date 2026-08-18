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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

H πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπορίας από την 15η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.