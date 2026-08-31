Νέα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Θεοδώρειο του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Η εστία εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση γύρω στις 16:30.

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν την εξάπλωση των μετώπων.

Παράλληλα, ο Δήμος Σιντικής συνδράμει ενεργά στο έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών έχει αναλάβει την προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν τη φωτιά.