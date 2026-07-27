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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή της Αληθινής στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα του 112, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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