Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας, καθώς το πύρινο μέτωπο, το οποίο εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, και έφτασε στις παρυφές του οικισμού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Πέτρας να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Λιβαδειά, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Η φωτιά έφτασε στις πρώτες κατοικίες

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ, ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωσή της.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η φωτιά έφτασε στις εισόδους του χωριού.

«Η φωτιά έχει μπει στις αρχές του χωριού. Έκαιγε δέντρο σε αυλή σπιτιού και εκεί επιχειρούν οι πυροσβέστες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκεται στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Έρχονται συνεχώς ενισχύσεις από άλλα μέτωπα, και χρειαζόμαστε κάθε διαθέσιμη βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις δίνουν μάχη, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς μέσα στον οικισμό.

Συνεχείς ενισχύσεις στις δυνάμεις πυρόσβεσης

Η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται διαρκώς όσο εξελίσσεται το μέτωπο.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν:

26 πυροσβέστες

1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ

9 πυροσβεστικά οχήματα

3 αεροσκάφη

1 ελικόπτερο

μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Καθώς η πυρκαγιά πλησίασε το χωριό, οι δυνάμεις αυξήθηκαν σε:

45 πυροσβέστες,

περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα,

6 αεροσκάφη,

1 ελικόπτερο,

ενώ συνεχίζουν να συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε εξέλιξη η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην προστασία των κατοικιών και στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μεταβάλλουν συνεχώς την εικόνα του μετώπου.

Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς και δεν αποκλείεται να δοθούν νέες οδηγίες προς τους κατοίκους, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες στο πεδίο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχουν κατεστραμμένες κατοικίες, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.