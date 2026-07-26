Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (26/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία διάσπαρτων κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή. Για την προστασία των κατοίκων, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε άμεσα τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στις 16:58 εστάλη αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα ενημέρωσης, ενώ στις 17:12 ακολούθησε νέα ειδοποίηση, με την οποία ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας να απομακρυνθούν προς την Πυλαία.

Ισχυρή ενίσχυση δυνάμεων – Στη μάχη και Ευρωπαίοι πυροσβέστες

Όσο περνάει η ώρα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο μέτωπο ενισχύονται σημαντικά προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν και πυροσβέστες από ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλαίας, στη #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Με εντολή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, για το περιστατικό έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πηγή: thesspost.gr