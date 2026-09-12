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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ήχησε 112 για ετοιμότητα 

Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, στο οποίο αναγράφεται «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

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