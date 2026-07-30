Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας, στη Βοιωτία.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο μέτωπο επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ ουσιαστική συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Εικόνα από drone και έρευνα από το Ανακριτικό

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το μέτωπο μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να συντονίζονται με ακρίβεια οι δυνάμεις κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί και μεταβαίνει στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Αθηνών.