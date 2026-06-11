Μία νέα Φωτιά εκδηλώθηκε στην Τουρλίδα Μεσολογγίου το μεσημέρι της Πέμπτης 11/6, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με καλαμιώνες και χαμηλή βλάστηση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, στην επιχείρηση συμμετέχει και πυροσβεστικό πλοιάριο.

Επιχείρηση από ξηρά, αέρα και θάλασσα

Η Τουρλίδα αποτελεί μια ιδιαίτερη γεωγραφικά περιοχή, καθώς περιβάλλεται από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και διαθέτει εκτεταμένες εκτάσεις με καλαμιώνες και χαμηλή βλάστηση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν για τον περιορισμό των εστιών και τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών ή εγκαταστάσεων.

Μέχρι την ώρα σύνταξης του άρθρου δεν έχει εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με την οριοθέτηση ή τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς στην Τουρλίδα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.