Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 18:10 της Δευτέρας σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά καταλυτική τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν περιοδικά 7 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ την επιτήρηση και τη συνεχή χαρτογράφηση της πυρκαγιάς έχει αναλάβει Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) από τα Ιωάννινα, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, η οποία εξετάζεται ως η πιθανότερη αιτία για την εκδήλωση της φωτιάς.

Πηγή: epiruspost