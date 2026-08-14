Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρκαδίας το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08), όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Τρίπολης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, προκαλώντας την άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην #Τρίπολη Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

Τις επίγειες προσπάθειες συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.