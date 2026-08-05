Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των διώξεων στον Δήμαρχο Στυλίδας, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας με ανεμογεννήτριες, που κατηγορούνται ως υπαίτιοι για την μεγάλη φωτιά, που έκαψε σχεδόν 135.000 στρέμματα στην Αττικοβοιωτία, καθώς παράσταση πολιτικής αγωγής στις κατηγορίες θα δηλώσει η Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχετική ανακοίνωση της αναφέρει ότι «η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μένει θεατής απέναντι σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στερούν από πολίτες τις περιουσίες τους».

«Ως εδώ και μη παρέκει» είναι το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026 στις Πλαταιές Βοιωτίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των Αρχών.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο στη Δυτική Αττική, καθώς πέρασε τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές. Προκάλεσε σοβαρές ζημιές, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επιβάρυνε σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και να έχει θεσμική παρουσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τις προανακριτικές και ανακριτικές ενέργειες έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Χαρδαλιάς: «Θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο»

Στη σχετική του δήλωση ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει: «Οι ζωές των πολιτών και των πυροσβεστών, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες των κατοίκων που κάθε χρονιά κινδυνεύουν και δυστυχώς πολλές φορές χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές είναι για εμάς ιερές. Γι’ αυτό και έχουμε καθήκον να τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσον και κάθε τρόπο που διαθέτουμε. Πρόληψη, υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, συνεχής εγρήγορση. Τώρα νιώθουμε την ανάγκη να προσθέσουμε ένα ακόμη μέτρο: η Περιφέρεια Αττικής θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση εμπρησμού που ξεκίνησε από την Βοιωτία και κατέκαψε την Δυτική Αττική. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι, με την υπ’ αριθ. Π1/Φ6-48 εισαγγελική παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διαβιβάστηκε προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντολή για τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις του εμπρησμού σε δάση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθέντος με ενέργεια και παράλειψη, από τον οποίο επίσης μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.