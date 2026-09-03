Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον του στρατιωτικού πεδίου βολής στο Πετροχώρι.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από την πρώτη στιγμή, γεγονός που επέτρεψε την ταχύτατη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών για τον περιορισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνεισφέρουν ουσιαστικά υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι πυκνοί καπνοί στους κατοίκους των γύρω περιοχών, η πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία για κατοικημένες περιοχές, καθώς δεν απειλούνται σπίτια και οι δυνάμεις πυρόσβεσης ελέγχουν την εξέλιξη του περιστατικού.