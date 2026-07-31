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Φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στις περιοχές Δόμβραινα, Ξηρονομή, Άγιο Βασίλειο και Άγιο Νικόλαο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην 23η Χ/Θ Επαρχιακής Οδού Θηβών – Δόμβραινας.

Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές.

 

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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