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Φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στις περιοχές Δόμβραινα, Ξηρονομή, Άγιο Βασίλειο και Άγιο Νικόλαο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην 23η Χ/Θ Επαρχιακής Οδού Θηβών – Δόμβραινας.

Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.