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Φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στις περιοχές Δόμβραινα, Ξηρονομή, Άγιο Βασίλειο και Άγιο Νικόλαο.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην 23η Χ/Θ Επαρχιακής Οδού Θηβών – Δόμβραινας.
Μήνυμα εστάλη από το 112 της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην #Αλυκή και στον #Άγιο_Νικόλαο στην Περιφερειακή Ενότητα #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Δομβραίνα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.