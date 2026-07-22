Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 03:00 το μεσημέρ ιτης Τετάρτης (22/7), η φωτιά που εκδηλώθηκε στις Αφίδνες Αττικής, που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, η οποία βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, λίγο πριν από τα διόδια.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, καθώς η περιοχή της Αττικής βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Στην περιοχή, ευτυχώς, δεν υπάρχουν κατοικίες ή κτήρια.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής ανέφερε σχετικά: «Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα. Απο αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού».

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της περιοχής Αγίου Στεφάνου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Ολόκληρη η Αττική σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), γεγονός που καθιστά επικίνδυνο κάθε πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο έφτασε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντές παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Δείτε βίντεο με πλάνα από την φωτιά: