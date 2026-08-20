Νέο κύμα ανατιμήσεων αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή ώθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Η διεθνής αυτή αναστάτωση έχει ήδη αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά, με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του ντίζελ κίνησης να ξεπερνούν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά.

Ενώπιον αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση των μέτρων επιδότησης για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά: Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ

Η διεθνής αυτή αύξηση μετακινείται σταδιακά στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση σταθμισμένη τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 2,011 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων κινείται σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τα 2,265 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας ελαφρώς την τιμή της απλής αμόλυβδης σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας.

Στη χονδρική αγορά, οι διυλιστηριακές τιμές δεν αφήνουν περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση.

Ο μέσος όρος της τιμής διυλιστηρίου τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το ντίζελ ανέρχεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1,81 ευρώ με ΦΠΑ), γεγονός που προμηνύει διατήρηση των πιέσεων στις αντλίες και τις επόμενες ημέρες.

Πρωταθλητές στην ακρίβεια τα νησιά – Οι αποκλίσεις ανά νομό

Η γεωγραφική κατανομή των τιμών αποτυπώνει τεράστιες αποκλίσεις, με τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές να υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους και των εξόδων λειτουργίας των τοπικών πρατηρίων.

Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,262 ευρώ το λίτρο, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια του νομού η τιμή αγγίζει ή και προσπερνά τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με μέση τιμή 2,140 ευρώ και η Κεφαλλονιά με 2,089 ευρώ. Στο ντίζελ κίνησης, οι Κυκλάδες καταγράφουν επίσης την υψηλότερη τιμή με 2,247 ευρώ το λίτρο και τα Δωδεκάνησα με 2,103 ευρώ.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες τιμές στην επικράτεια καταγράφονται στην Ημαθία με 1,972 ευρώ, στη Φλώρινα με 1,981 ευρώ και στη Βοιωτία με 1,983 ευρώ το λίτρο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση των επιδοτήσεων

Μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων επιδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου βρίσκεται σε ισχύ η συμφωνία με τα διυλιστήρια για έκπτωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.

Ο Υπουργός τόνισε πως η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές διατηρεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά τη συνέχιση των παρεμβάσεων για να αποτραπούν περαιτέρω επιβαρύνσεις στην αγορά.

Οι τιμές τώρα: