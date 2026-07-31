Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, καθώς φωτιά ξέσπασε αυτή τη φορά στις Νεραντζιές Αχαΐας.

Τα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη αυτή την ώρα οι άνδρες της Πυροσβεστικής είναι πολλά, από το Ρέθυμνο Κρήτης ως το Αιγάλεω της Αττικής, οι δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί είναι ισχυρές.

Στις Νεραντζιές έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομίας με τη φωτιά να καίει ελαιώνες και τους κατοίκους της περιοχής να αγωνιούν. Σημειώνεται πως τα μποφόρ είναι πολλά και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ παράλληλα, η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Ήχησε 112

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή: