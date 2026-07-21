Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21/07 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ λόγω της επικινδυνότητας του σημείου και της γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή από αέρος. Στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα (αεροσκάφη), πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν επίσης υδροφόρες των τοπικών Αρχών (ΟΤΑ), ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.