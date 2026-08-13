Η κατάσβεση της πυρκαγιάς πραγματοποιείται από 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της κατάστασης μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την στην κατηγορία 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.