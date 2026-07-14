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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Εύβοιας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Εννέα εναέρια κάνουν ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στην επιχείρηση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Εικόνες από την πυρκαγιά στο Αλιβέρι:

Ήχησε το 112

Πριν από λίγη ώρα οι κάτοικοι του Αλιβερίου δέχθηκαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, γράφοντας «παραμείνετε σε ετοιμότητα».

Αναλυτικά το μήνυμα του 112:

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, το οποίο διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά

Πηγή: Evima