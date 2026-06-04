Ραγδαίες είναι εξελίξεις σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Φιλοθέη το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα με την Πυροσβεστική να ανταποκρίνεται άμεσα και την θέτει υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ξεκάθαρο πως στο Άλσος Βεΐκου η φωτιά ξεκίνησε από κυψέλες με μελίσσια.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των drones, καθώς ήταν εκείνα που εντόπισαν άμεσα την εστία της πυρκαγιάς. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε βίντεο από drone, μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, οι μελισσοκόμοι ξεκίνησαν να τρέχουν έντρομοι, με σκοπό να διαφύγουν.

Δείτε βίντεο από drone με τον μελισσοκόμο που τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αρχές:

Ωστόσο, από τον αριθμό των κυψελών ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, ο ιδιοκτήτης τους, ο οποίος ακόμη αναζητείται.

Οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς ο άνδρας δεν απαντά το τηλέφωνό του.