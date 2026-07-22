Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Πηγή: agriniopress.gr