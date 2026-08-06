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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι του Δήμου Καλαμάτας, στη Μεσσηνία.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:15 σε αγροτικές εκτάσεις της περιοχής, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ της 9ης και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Καλαμάτας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διακρίβωση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχει ήδη κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας.