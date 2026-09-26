Την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και συντονισμό μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της επιχείρησης ρυμούλκησης του φορτηγού πλοίου «Blue Carrier 2» υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης.

Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, ο κ. Βάλλης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στο Λιμενικό Σώμα, τα πυροσβεστικά σκάφη και τα παραπλέοντα πλοία για την άμεση ανταπόκριση.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., αναφέρει:

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Λιμενικό Σώμα Μυκόνου, στα κρουαζιερόπλοια και τα παραπλέοντα πλοία, στα πυροσβεστικά σκάφη, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους και τα μέσα που συμμετείχαν στην επιχείρηση και συνέβαλαν στην ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού και στη ρυμούλκηση του πλοίου».

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης ή διαρροής καυσίμων, τονίζοντας ότι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της νησιωτικής οικονομίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις στα νησιά

Ο κ. Βάλλης ανέδειξε την περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση που λαμβάνουν τέτοιου είδους ναυτικά ατυχήματα στις ελληνικές θάλασσες, σημειώνοντας ότι η εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα πλοίο δεν συνιστά μόνο ζήτημα ναυτικής ασφάλειας.

Όπως επεσήμανε, σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή άλλων ρυπογόνων ουσιών, οι αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για το θαλάσσιο περιβάλλον και τα τοπικά οικοσυστήματα, την προστασία της θαλάσσιας ζωής, αλλά και τις ακτές των Κυκλάδων και την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των νησιών.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. απηύθυνε έκκληση για «αυξημένη επαγρύπνηση μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της επιχείρησης και την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου».

Πρόληψη και συντονισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα

Καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο Γιώργος Βάλλης υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της Ένωσης για την προάσπιση της θαλάσσιας ασφάλειας:

«Η θάλασσα είναι ο φυσικός μας πλούτος και οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε. Η πρόληψη, η άμεση επέμβαση και ο σωστός συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή μιας μεγαλύτερης περιβαλλοντικής καταστροφής. Ως Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και να αναδεικνύουμε κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».