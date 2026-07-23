Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου με το 112 να ενεργοποιείται λίγο μετά τις 10:00 για την ενημέρωση των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Αυξήθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στο σημείο έχουν σπεύσει 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Αν και στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, μέχρι στιγμής δεν αναφέρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 #πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Πηγή: thesstival.gr