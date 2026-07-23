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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου με το 112 να ενεργοποιείται λίγο μετά τις 10:00 για την ενημέρωση των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Αυξήθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στο σημείο έχουν σπεύσει 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Αν και στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, μέχρι στιγμής δεν αναφέρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές.

 

 

Πηγή: thesstival.gr

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