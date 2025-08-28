Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

 

