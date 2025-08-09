Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη Νεάπολη στην ανατολική Κρήτη με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν επιστρατευθεί και να επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 65 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση οικισμός Αδριανού του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε χορτολιβαδική έκταση. Δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες, σύμφωνα με την τρέχουσα ενημέρωση.

