Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας, σε μία περιοχή λίγα μέτρα βορειότερα του Ναύσταθμου του νησιού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Τα υλικά που καίγονται είναι μπαταρίες υπό απόσυρση και διάφορα υλικά που αποσύρονται. Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στο νταμάρι που αφήνονται όλα τα άχρηστα υλικά του ναυτικού, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 4 εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.