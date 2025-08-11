Άλλη μία φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Δευτέρας 11/08 στην περιοχή του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, στον Γαλατά.

Η φωτιά καίει δίπλα στην κοίτη του ποταμού, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής.

Δείτε βίντεο με τις φλόγες στην περιοχή:

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής: