Άλλη μία φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Δευτέρας 11/08 στην περιοχή του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, στον Γαλατά.
Η φωτιά καίει δίπλα στην κοίτη του ποταμού, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής.
Δείτε βίντεο με τις φλόγες στην περιοχή:
Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής:
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Wildfire in #Kato_Evinochori of the regional unit of #Etoloakarnanias
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025