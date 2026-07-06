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Φωτιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα (6/7), στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το σημείο που καίει η φωτιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί επίγεια και εναέρια μέσα. Αναλυτικότερα, 30 πυροσβέστες ανάμεσά τους και 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ και βρίσκεται στην κατηγορία 4 για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026