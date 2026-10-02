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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (02/10) σε δασική περιοχή στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 24 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Νεστορίου, με υδροφόρα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.