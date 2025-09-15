Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών 25 και 21 ετών που προφυλακίστηκαν εντελώς άδικα στα μέσα Αυγούστου, για την φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας, ζητά η Εισαγγελέας με τον Ανακριτή να λαμβάνει την τελική απόφαση αύριο, 16/09.

Σύμφωνα με το tempo24, θετική είναι η εισήγηση που κάνει προς τον Ανακριτή Πατρών η αρμόδια Εισαγγελέας μετά τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους των δύο νεαρών. Η Εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Η πρόταση διαβιβάζεται στον Ανακριτή ο οποίος μέχρι και αύριο αναμένεται να αποφασίσει.

Οι δικηγόροι των δύο νεαρών δεν έκαναν προσφυγή κατά της απόφασης για προφυλάκιση, γιατί αυτό θα απαιτούσε σύγκλιση του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου.

Έτσι, προτίμησαν όπως προβλέπεται από το νόμο, την συμπληρωματική κατάθεση στοιχείων στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία. Έτσι η Εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκισή τους και αναμένεται η απόφαση του Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13/8, και ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, συνελήφθη τη Δευτέρα 18/8, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.