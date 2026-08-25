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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης.

Μήνυμα από το «112» στάλθηκε στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).