Νέο μέτωπο πυρκαγιάς κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά του Ηρακλείου Κρήτης.

Η ειδοποίηση έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων γύρω στις 17:45, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή τον μηχανισμό άμεσης επέμβασης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αναπτύχθηκαν ταχύτατα 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και δύο εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ ουσιαστική είναι και η βοήθεια που παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.