Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης (13:30), έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμπί της Πάρου.

Η φωτιά κατακαίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνει το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Κινητοποίηση σε γη και αέρα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στο σημείο παρέχουν σημαντική συνδρομή οι τοπικές Αρχές, με τον Δήμο Πάρου να διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ενισχύσεις ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο

Καθώς η μάχη με τις φλόγες βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ενισχύονται.

Στην Πάρο μεταβαίνουν αυτή την ώρα ακτοπλοϊκώς από τη γειτονική Νάξο ακόμη δύο πυροσβέστες με ένα επιπλέον πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στην πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.