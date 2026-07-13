Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, λίγο μετά τις 16:30 το μεσημέρι, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»