Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (9/7), στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τη φωτιά να έχει επεκταθεί και σε επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους, λόγω των καπνώνν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο οικόπεδο και επεκτάθηκε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι έχουν γίνει συλλήψεις.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν, επίσης, μηχανήματα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Πηγές: thesspost.gr – thestival.gr