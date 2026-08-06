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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία νωρίς το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Καρύδι Σητείας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Ήχησε το 112
Το προειδοποιητικό μήνυμα που στάλθηκε από την Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της περιοχής:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026