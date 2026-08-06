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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία νωρίς το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Καρύδι Σητείας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Ήχησε το 112

Το προειδοποιητικό μήνυμα που στάλθηκε από την Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της περιοχής:

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