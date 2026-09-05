Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή με ξερά χόρτα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ για την ταχύτερη κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.