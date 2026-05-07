Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (07/5) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε – κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σε κτήριο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και στο οποίο στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης, καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία πλήρως επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα, με τους Πυροσβέστες να ρίχνονται στο έργο της κατάσβεσης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ένα πυκνό σύννεφο καπνού σκέπασε το κέντρο της Ξάνθης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά διενεργείται προανάκριση, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν.

