Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) σε περιοχή του δήμου Παιονίας, στο Κιλκίς. Η εστία εντοπίζεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά στο 520ό χιλιόμετρο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν γύρω στις 17:30, κινητοποιώντας αμέσως ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Στην προσπάθεια περιορισμού του μετώπου συνδράμουν ενεργά μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Παιονίας. Παράλληλα, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, στο σημείο μετέβη ειδικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) από τη Θεσσαλονίκη.