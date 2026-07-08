Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 στην περιοχή του Κιλκίς.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον αραιοκατοικημένο οικισμό Ξηρόβρυση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο εντοπίζεται κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες, ωστόσο για την ώρα βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα σπίτια του οικισμού.

Κινητοποίηση σε γη και αέρα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή, ζωντανή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να χαρτογραφείται η πορεία της φωτιάς και να εντοπίζονται άμεσα τυχόν νέες εστίες.

Στο «κίτρινο» η περιοχή – Ερευνώνται τα αίτια

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη περιοχή του Κιλκίς βρισκόταν για σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή).

Στο σημείο της πυρκαγιάς μεταβαίνει ήδη ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα ακριβή αίτια από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά.