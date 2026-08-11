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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου, σε δασική βλάστηση στο Κομπότι Άρτας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Επιπλέον, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Αρταίων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας.
#Πυρκαγιά σε δασική βλάστηση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026