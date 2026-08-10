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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Κοκκινόχωμα Καβάλας.
Υπήρξε επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026