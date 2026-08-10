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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Κοκκινόχωμα Καβάλας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπήρξε επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Καβάλας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των χωριών του Παγγαίου, με τις Αρχές να συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.