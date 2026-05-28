Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Κρυονέρι Αττικής, το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5), προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά κατασβήστηκε άμεσα, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά σημειώθηκε στην οδό Ανοίξεως, στη συμβολή με την οδό Ειρήνης.
Η φωτιά καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση και οικοπεδικούς χώρους, ενώ δύο πεύκα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται δάσος.
Επτά οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο.