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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 20/07 σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων από την 4η ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος συνδράμουν και τρία αεροσκάφη.

 

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