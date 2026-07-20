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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 20/07 σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων από την 4η ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος συνδράμουν και τρία αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026