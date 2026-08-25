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Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο, στο Λαύριο Αττικής.

Αμέσως εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής από τους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της πυρκαγιάς μέσω drone, με θερμική και οπτική κάμερα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.