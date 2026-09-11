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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στo Μαρκόπουλο Αττικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν παράλληλα και υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026