Μέσα σε 30 λεπτά αντιμετωπίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα, γύρω στις 16:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίστηκαν αμέσως 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντικές δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες που διατέθηκαν από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχώς ζωντανή εικόνα από το σημείο μέσω drone που είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνέπεσε με μια ημέρα αυξημένης ετοιμότητας, καθώς η περιοχή κατατάσσεται σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3).

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής ενεργοποιήθηκε αμέσως για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε το συμβάν.