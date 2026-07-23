Η γη στο Μάτι έπαψε να «καπνίζει» οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία, που οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους και στο βάσανο των πολλαπλών εγκαυμάτων άλλους 57. Για τις οικογένειες όμως, όσων έζησαν την τραγωδία, οι πληγές δεν πρόκειται να επουλωθούν, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η φονική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Νταού Πεντέλης και σάρωσε το Μάτι, τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες με βαριά εγκαύματα, καθώς και αμέτρητες κατεστραμμένες περιουσίες.

Οι εικόνες με τους ανθρώπους που κατέφυγαν στη θάλασσα για να σωθούν, τα εγκλωβισμένα οχήματα στους δρόμους και η τραγωδία στο «οικόπεδο του θανάτου» -όπου βρέθηκαν 26 απανθρακωμένοι άνθρωποι αγκαλιασμένοι- εξακολουθούν να στοιχειώνουν τη συλλογική μνήμη.

Οκτώ χρόνια μετά οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν προσφυγή στον Άρειο Πάγο και ζητούν νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο, κάνοντας λόγο για για αταυτοποίητα μέλη και λανθασμένες παραδόσεις σορών.

Το χρονικό της καταστροφής

Η τραγωδία συντελέστηκε σε λιγότερο από 12 ώρες, ενώ η κύρια καταστροφική μανία της φωτιάς κράτησε μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την απερίσκεπτη κίνηση ενός 65χρονου που έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά στο Νταού Πεντέλης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη τον Μάρτιο του 2019 για εμπρησμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Το μεσημέρι ξεσπά αρχικά μεγάλη πυρκαγιά στην Κινέτα, απορροφώντας τις πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, ενώ ξεκινούν προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

Παράλληλα, ενημερώνεται το «199» για καπνό στο Νταού Πεντέλης. Εναέρια μέσα που διατάσσονται να σπεύσουν δηλώνουν αδυναμία απογείωσης ή αποτυγχάνουν να βρουν τον στόχο λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, εκκενώνονται οι κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα με 1.400 παιδιά.

Νωρίς το απόγευμα άνεμοι άνω των 100 χλμ./ώρα σπρώχνουν τη φωτιά προς τον Νέο Βουτζά. Οι κάτοικοι προσπαθούν να διαφύγουν από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, ενώ πολλοί εγκλωβίζονται.

Λίγο μετά τις 18:00 η εκτίμηση των Αρχών ότι η Λεωφόρος Μαραθώνος θα λειτουργούσε ως αντιπυρική ζώνη διαψεύδεται. Η φωτιά προσπερνά τη λεωφόρο και κατευθύνεται με τεράστια ταχύτητα προς το Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι.

Σε μισή ώρα οι φλόγες φτάνουν στη θάλασσα. Εκατοντάδες πολίτες βουτούν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ την ίδια ώρα σημειώνονται οι πρώτοι εγκλωβισμοί και θάνατοι σε οχήματα και οικόπεδα.

Για ώρες επικρατεί σύγχυση για τον αριθμό των θυμάτων. Συγγενείς ψάχνουν εναγωνίως τους δικούς τους, άνθρωποι ουρλιάζουν, σπίτια καίγονται, το Μάτι γίνεται κρανίου τόπος.

Εκδηλώσεις μνήμης: «Η ευθύνη να μην συνηθίσουμε την απώλεια»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μαραθώνα, απευθύνει κάλεσμα τιμής και διεκδίκησης δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως:

«Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής […]. Το κληροδότημα των θυμάτων είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ.»

Το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων:

Πρωί: Επιμνημόσυνες δεήσεις στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Θωμά & Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

19:00: Τρισάγιο και Προσκλητήριο Νεκρών στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά.

20:30: Πεζοπορία στον «δρόμο της φωτιάς» και κεντρική εκδήλωση στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).

21:15: Συμβολική πορεία από την οδό Ποσειδώνος μέχρι την Ακτή, τον τόπο όπου δεκάδες άνθρωποι πάλεψαν με τα κύματα και τις φλόγες.